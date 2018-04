Für rund 15.000 Metal-Fans haben Metallica am Samstag in Stuttgart gespielt. Viele Liebhaber der Band haben sich sicherlich auf bekannte Titel wie "Nothing Else Matters", "Master Of Puppets" oder "Enter Sandman" gefreut. Aber die Rocker haben ihren Fans zusätzlich ein ganz besonderes Ständchen gespielt, mit dem wohl niemand gerechnet hatte.