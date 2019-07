Plagiatsurteil: Katy Perry hat abgekupfert

US-Gerichte beschäftigen sich zur Zeit noch mit einigen anderen Plagiatsvorwürfen. Der britische Sänger und Songwriter Ed Sheeran soll sich für seinen Superhit "Thinking Out Loud" beim bekannten "Let's Get It On" (1973) von Marvin Gaye bedient haben. Rhythmus und Melodie ähnelten sich stark, begründete die Erben des Produzenten Edward Townsend ihre 100-Millionen-Dollar-Klage. Er hatte den Song damals gemeinsam mit Gaye geschrieben. Aktuell ist der Prozess vom Gericht auf unbestimmte Zeit verschoben, weil der Richter das Urteil in einem anderen Plagiatsprozess abwarten möchte. In dem geht es darum, ob Led Zeppelin ihr legendäres Gitarrenriff für "Stairway to Heaven" beim Song "Spirit" der Band Taurus abgehört haben.