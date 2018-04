Es ist leider zum Standard geworden: von der Bühne aus blicken die Stars heutzutage in ein Meer aus Handys. Justin Timberlake hat sich nun einen Spaß daraus gemacht. Während seines Konzerts in New Jersey nahm er kurzerhand einer Zuschauerin das Smartphone ab und sang den Rest seines Songs „Rock Your Body“ als Selfie in ihr Handy. Das Video postete der 37-Jährige später auf seinem Instagram-Profil und schrieb dazu: „Komm zu nah an die Bühne und ich klau dir vielleicht dein Telefon“. Die Konzertbesucherin hatte immerhin den Vorteil, den Song nicht auf einem winzigen Display sehen zu müssen.