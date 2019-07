J.Lo mit 50 - Immer noch 'Jenny from the Block'

Am 24. Juli wird J.Lo 50 und ist immer noch gefragt, wie eh und je. Im September erscheint in den USA der Film "Hustlers", in dem sie eine Hauptrolle spielt. Außerdem arbeitet sie an einem Fernsehfilm für den Game of Thrones-Sender HBO und an einer Serie für NBC. Bei allen Projekten soll sie nicht nur vor der Kamera stehen, sondern auch als ausführende Produzentin mit an Bord sein.