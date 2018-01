Traum erfüllt Ed Sheeran tritt bei Simpsons auf

In „Haw Haw Land“ leiht der Musiker seine Stimme den brillanten Jazzpianisten Sebastian, in den sich die Saxophon spielende Lisa verknallt. Die Folge ist als Musical angelegt und eine Parodie auf den mit sechs Oscars prämierten Film „La La Land“. In den USA lief die Simpsons-Folge (29. Staffel) mit Ed Sheeran parallel zu den Golden Globes. Deutsche Fans müssen länger warten: Noch ist offen, wann „Haw Haw Land“ synchronisiert wird und hier läuft. Für Ed Sheeran ist es nicht der erste Auftritt in einer berühmten Serie. Zuletzt durfte er in der siebten Staffel von „Game of Thrones“ mitspielen, die im Juli in Deutschland lief.