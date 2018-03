Fast 50 Jahre lang bestand das Leben von Stephen Tyler vor allem aus Sex, Drugs und Rock 'n' Roll. Mittlerweile entspannt er lieber in seinem Haus an einem See im US-Bundesstaat New Hampshire. Der echte Steven sei ein Naturbursche, sagte Tyler jüngst in einem Interview

Jedes Mal, wenn ich einen Joint geraucht habe, habe ich mich wieder wie auf einem Berg oder unter Wasser zwischen den Fischen gefühlt. Ich wollte dieses Gefühl wiederherstellen.

Geboren wurde Tyler vor 70 Jahren in New York. Schon als Kind verbrachte er viel Zeit mit seinen Eltern am See in New Hampshire, bevor dann mit 16 die erste Band folgte. Anfang der 70er gründete er dann zusammen mit einigen Bekannten die Band Aerosmith. Mit der Band hatte Tyler auch seine größten Hits: "Don't Wanna Miss A Thing" zum Beispiel.

Zwei Ehen und vier Kinder nebenbei

Auch abseits der Bühne war es bei Steven Tyler selten langweilig. Neben unzähligen Drogeneskapaden waren da auch noch zwei Ehen und vier Kinder. Eines seiner Kinder ist die Schauspielerin Liv Tyler. Sie wusste lange Zeit nicht, dass Steven Tyler ihr Vater ist.

Mittlerweile lässt Steven Tyler es ruhiger angehen. Auf das heutige Musikbusiness hat er nach eigenem Bekunden eher wenig Lust:

Es reicht mir mit all diesen Kämpfen innerhalb der Band. Interne Dinge, Management-Streitereien. Der eine Manager stirbt, ein neuer Manager kommt. All dieses Zeug drumherum, das Probleme macht.