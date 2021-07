Prozess um Vormundschaft: Britney Spears‘ Anwalt will abtreten

Seit die Sängerin Britney Spears wegen psychischer Probleme in eine Klinik eingewiesen wurde, wurde ihrem Vater die Vormundschaft übertragen. In einem Gerichtsverfahren kämpft die 39-Jährige seit Ende Juni darum, die Kontrolle über ihr Leben zurückzubekommen. Nun will sich ihr langjähriger Anwalt Sam Ingham aus dem Prozess zurückziehen. Er hatte am Dienstag einen Antrag vor Gericht eingereicht, in dem er darum bat, von seinen Pflichten befreit zu werden.