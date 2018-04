Musikerkollegen, Vertreter der schwedischen Regierung und auch das Königshauses würdigten den Verstorbenen. 2015 legte Avicii bei der Hochzeitsfeier des schwedischen Prinz Carl Philip und dessen Frau Sofia auf. Das Paar erklärte: "Wir haben ihn als Künstler und als wunderbarer Mensch, der er war, bewundert." Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven nannte Avicii "einen der größten Namen der Musik in Schweden in der modernen Zeit". Madonna veröffentlichte auf der Online-Plattform Instagram ein Foto von sich und Avicii und schrieb dazu: "So tragisch. Auf Wiedersehen lieber süßer Tim. Zu früh gegangen."