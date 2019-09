"Die Ärzte" kündigen neues Album an und keiner hat es mitbekommen!

Zuletzt haben "Die Ärzte" am 20. September den von Fans so heiß ersehnten Hinweis auf ein neues Album gegeben. Auf der Bandhomepage war an diesem Tag eine Botschaft zu lesen:

Auch die ärzte legen am heutigen Freitag zum Schutz des Klimas ihre Arbeit nieder. Wir gehen aber im Moment noch davon aus, daß sich die Veröffentlichung unseres neuen Albums trotzdem nicht wesentlich verzögern wird.

Damit bezog sich die Band auf die weltweiten Klimastreiks an diesem Tag und verriet ganz nebenbei, dass eine neue Platte in Arbeit ist. Diese wichtige Botschaft an die Fans ist mittlerweile wieder von der Homepage verschwunden. Daher hat sich die freudige Nachrichte auch noch nicht weit verbreitet. Eine österreichische Fan-Homepage hat allerdings einen Screenshot vom Originalpost veröffentlicht.

Weitere Hinweise auf ein neues Ärzte-Album

Einen weiteren Hinweis gab Bela B bereits Ende Mai in einer Ansage auf der „Miles & More Tour“ in Brüssel: Hier fragte er die Fans, was sie von folgendem Szenario halten würden:

Ein Trio aus Berlin geht nochmal auf Tour, macht nochmal - rein hypothetisch - macht nochmal ne Platte.