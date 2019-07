Gerüchte: AC/DC schon bald mit neuem Album und Tour am Start?

Hauptinhalt

16.07.2019 | 11:48 Uhr

Für AC/DC könnte 2019 ein großes Jahr werden: Das Erfolgsalbum "Highway to Hell" feiert seinen vierzigsten Geburtstag. Und jetzt gibt es Gerüchte, dass die Band an einem neuen Album arbeitet und eine Tour plant. Wir klären, was da dran sein könnte.