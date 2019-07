Walking On Cars "Too Emotional"

Bildrechte: Universal Music

Aus Irland kommt so manche erfolgreiche Band, siehe U2, The Coors oder eben Walking On Cars. In vollkommener Abgeschiedenheit an der Küste Irlands, im Dörfchen Dingle, bildete sich aus fünf engen Schulfreunden das Quintett. Mit ‚Speeding Cars’ eroberte die Band 2016 die Radiowelt. Das dazugehörige Debütalbum ‚Everything This Way‘ erhielt die Platinauszeichnung. Nach ‚Coldest Water‘ ist ‚Too Emotional‘ eine weitere Single aus der zweiten Platte ‚Colours‘.