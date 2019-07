Tim Bendzko "Hoch"

Bildrechte: Sony Music

Tim Bendzko will mit seiner neuen Single hoch hinaus. „Und wenn ich glaube, meine Beine sind zu schwer – dann geh ich nochmal tausend Schritte mehr!“, singt er in seinem vielleicht tanzbarstem Song bisher. „Hoch“ ist eine Aufbruchshymne mit anspornenden Chören und Synthies. Es ist zudem die erste Singleauskopplung aus Tims viertem Studioalbum „Filter“, das am 18. Oktober erscheint. Tim Bendzko selbst ist übrigens 1,84 Meter hoch.