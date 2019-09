The Script "The Last Time"

Bildrechte: Sony Music

Mit ihrer Hit-Single ‚Hall Of Fame‘ verkaufte die irische Band rund 4,5 Millionen Tonträger. Mittlerweile haben Sänger Danny O’Donoghue und Co. Das fünfte Nummer-eins-Album auf den Markt gebracht. Nach zwei Jahren Pause kommen The Script nun wieder mit neuer Musik. Ein erster Höreidruck bietet ‚The Last Time‘. „Das Lied handelt von den intensiven Gefühlen die man erlebt, wenn man jemanden zum letzten Mal sieht, den man liebt“, erklärt O’Donoghue.