Taylor Swift "Lover"

Die 10-fache Grammy-Gewinnerin hat ihr neues Album ‚Lover‘ auf den Markt gebracht. Auf 18 Songs widmet sich die Sängerin hauptsächlich der Selbstreflektion und Selbstliebe: „This album is a love letter to love itself" schreibt Taylor dazu. Swift gilt als eine der erfolgreichsten Künstlerinnen unserer Zeit und kann neben ihren Grammys auch auf 23 Billboard Music Awards verweisen.