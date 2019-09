Silbermond "Träum‘ ja nur (Hippies)"

Bildrechte: Sony Music

Ganz im Zeichen von ‚Make Love, Not War‘, ‚Love, Peace And Harmonie‘, von ‚Fridays For Future‘, Martin Luther Kings ‚I Have A Dream…‘ oder John Lennons ‚Imagine‘ präsentieren Silbermond ihre neue Single ‚Träum ja nur (Hippies)‘. Die Band träumt von einer schöneren, besseren Welt, ohne Klimakatastrophen, Krieg und Hass. Wo jeder, jeden akzeptiert. Silbermond positionieren sich ganz klar für das Miteinander. ‚Träum‘ ja nur‘ ist die zweite Single nach ‚Mein Osten‘ und die Erste, in der Sängerin Stefanie mit Gitarrist Thomas - ihrem Lebensgefährten und Vater des gemeinsamen Kindes - zusammen singt.