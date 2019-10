Seeed "BAM BAM"

Bildrechte: BMG Rights Management GmbH

Seeed sind back! Die Reggae-Kombo aus Berlin haben mit ‚BAM BAM‘ ein neues Album am Start. Es ist der Abschluss einer Ära und der Startschuss für einen Neuanfang. ‚BAM BAM‘ ist die erste Platte komplett in deutscher Sprache. Dafür haben sich Seeed einige Gastmusiker an Land gezogen wie Trettmann, Deichkind oder Nura. Dazu gibt es einen emotionalen Bonustrack, ein Song den Gründungsmitglied Demba noch vor seinem Tod eingesungen hat. Pünktlich zur Platte fällt auch der Startschuss für die Live-Tour 2019.