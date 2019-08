Sarah Connor "Ich wünsch dir"

Bildrechte: Universal Music

Nach ‚Vincent‘ kommt hier die zweite offizielle Single aus Sarahs Album ‚Herz Kraft Werke‘, in der die Sängerin zusammenfasst, was sie ihren Liebsten mitgeben möchte. „Die Zeilen sind vorwiegend Gedanken an meine Kinder“, so die vierfache Mutter. „…und was ich ihnen für ihren Weg wünsche“.