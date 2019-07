Sam Smith "How Do You Sleep?"

Bildrechte: Universal Music

Das britische Gesangstalent Sam Smith meldet sich mit einem neuen Song zurück. Nach Hits wie „Stay With Me“ (2014), dem oscarprämierten Bond-Song „Writing’s On The Wall“ (2016) oder „Dancing With A Stranger“ (2019) überrascht Sam Smith mit einem Song, der zwischen den Stühlen steht. „How Do You Sleep?“ beginnt als Ballade und steigert sich mit tiefen Synthesizer-Bässen zur groovigen Tanznummer. Sam selbst sagt zu diesem Song: „Dieses Jahr fühle ich mich persönlich und musikalisch frei. Ich hatte so viel Spaß wie nie bei den Aufnahmen und dem Videodreh. Es ist Zeit zu Tanzen, meine Lieben.“