Rea Garvey "Let's Be Lovers Tonight"

Bildrechte: Universal Music

Für seinen neuen Track ‚Let’s Be Lovers Tonight‘ hat sich Rea Garvey die niederländischen Produzenten Deepend an die Seite geholt. Dadurch entsteht ein ganz neuer Garvey-Sound, ein Mix aus Folk-Pop und lässigem Deep-House. Ab September wird Rea Garvey übrigens wieder auf ‚seinem‘ ‚The Voice of Germany‘-Sessel Platz nehmen.