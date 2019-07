Pink feat. Cash Cash "Can We Pretend"

Bildrechte: Sony Music

Pink scheut nicht davor zurück verschiedene Musikgenres miteinander zu verbinden, Hauptsache die Chemie stimmt. So ist es auch mit dem EDM-Trio Cash Cash und OneRepublic-Frontmann Ryan Tedder. Zusammen entstand der Titel ‚Can We Pretend‘. Ein Song über die ‚gute alte Zeit‘ ohne (zum Beispiel) Social-Media. Live ist Pink übrigens im Juli für 10 Konzerte in Deutschland zu sehen.