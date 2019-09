Milky Chance "The Game"

Bildrechte: Universal Music

Nach ‚Daydreaming‘ mit Tash Sultana gibt’s mit ‚The Game’ die neue Nummer von den Jungs aus Kassel – obwohl sie sich mittlerweile mehr in den USA aufhalten. ‚The Game‘ erzählt von allgemeiner Unruhe in einer immer schneller werdenden Welt, alles eingefasst in chillige Raggae-Klänge.