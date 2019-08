Michael Schulte "All I Need"

Bildrechte: VERY US MUSIC

Nach seinem Radio-Sommerhit ‚Back To The Start‘ präsentiert Michael Schulte nun seine neue Single ‚All I Need‘. Damit kündigt der 29-Jährige sein kommendes Album ‚highs & lows‘ an (VÖ: 25.10.). „Endlich neue Musik!“ schreibt Schulte dazu auf Instagram. „Ich kann es nicht erwarten, diese hier mit euch zu teilen.“