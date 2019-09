Matt Simons "After The Landslide"

Bildrechte: Pias Recordings Holland

Mit ‚After The Landslide‘ erscheint der Titelsong zu Matt Simons drittem Album. „Dieses Album handelt von der Lebenskrise, die einen nach einem Viertel des Lebens ereilt“, erklärt der Sänger. „Es geht darum sein Leben auf den Kopf zu stellen, neu anzufangen und um all die furchterregenden Dinge, die damit einhergehen.“ Mit ‚Catch & Release‘ gelang dem New Yorker 2015 der Durchbruch in Europa.