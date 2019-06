Mark Ronson "Late Night Feelings"

Bildrechte: Sony Music

Mark Ronson ist der Mann hinter zahlreichen Welthits, wie ‚Valerie’ feat. Amy Winehouse, ‚Shallow‘ von Lady Gaga & Brandley Cooper (Oscar, Grammy & Golden Globe prämiert) oder auch ‚Nothing Breaks Like A Heart‘ feat. Miley Cyrus. Mit ‚Late Night Feelings‘ veröffentlicht Ronson sein fünftes Studioalbum. „Die Idee des ‚Breakup-Albums‘ ist eines der ältesten Konzepte der Musikgeschichte“, so der 43-Jährige. „Jetzt habe ich zum ersten Mal auch eines gemacht. Das Album handelt aber nicht nur von Liebeskummer und Verlust. Es geht um die ganze Palette an Gefühlen, die man spät in der Nacht hat - in den zehn, fünfzehn Minuten, bevor man einschläft.“