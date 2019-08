Mabel "High Expectations"

Bildrechte: Universal Music

Mit der Single ‚Don’t Call Me Up‘ schaffte Mabel zum erste Mal den Sprung in die Top 10 der deutschen Charts. Der Titel erzielte über 270 Millionen Streams weltweit und verkaufte sich über 3,5 Millionen Mal allein in Großbritannien. Auch ihre aktuelle Single ‚Mad Love‘ ist auf Erfolgskurs. Dies und noch mehr gibt es auf dem brandneuen Album ‚High Expectations‘. Der britisch-schwedischen Sängerin ist übrigens das Talent in die Wiege gelegt worden. Ihre Mutter ist niemand geringeres als Neneh Cherry.