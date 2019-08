Estelle feat. Kanye West "American Boy (Lost Frequencies Remix)"

Bildrechte: Virgin Records

Der belgische Hit-Produzent Lost Frequencies ist zurück. Den kennen wir von seinen Nummer-1-Hits "Are You With Me" und Reality", vom Haddaway-Cover "What Is Love" oder von der Single "Melody" mit James Blunt. Jetzt hat er sich Estelles und Kanye Wests Hit "American Boy" aus dem Jahr 2008 vorgenommen. Im Remix des mehrfach mit Platin ausgezeichneten DJs verwandelt sich der Song zum elektronischen Clubhit.