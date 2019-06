Khalid feat. John Mayer "Outta My Head"

Bildrechte: Sony Music

‚Free Spirit‘ ist Khalids zweites Album und thronte nach der ersten Verkaufswoche an der Spitze der US Billboard Charts. Der Sänger gilt als einer der aufregendsten Newcomer und kann bereits auf fünf Grammy-Nominierungen zurückblicken. Die Stars reißen sich um ihn. Die neue Single ‚Outta My Head‘ ist mit keinem Geringeren als Ausnahme-Musiker und Grammy-Preisträger John Mayer.