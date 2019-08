Katy Perry "Small Talk"

Bildrechte: Capitol Records

Gerade erst hat ein Gericht entschieden, dass Katy Perry 2,78 Millionen Dollar an den Rapper Flame zahlen muss, weil ihr Song "Dark Horse" von ihm abgekupfert sein soll. Und was macht Katy? Sie veröffentlicht einfach einen neuen Song. "Small Talk" hat sie zusammen mit Sänger Charlie Puth geschrieben. Der Song handelt von seltsamen Small-Talk-Gesprächen mit einem Ex. "Ist es nicht seltsamen wie wir von zwei Fremden zu einem Liebespaar und wieder zu Fremden geworden sind?" heißt es hier im Text.