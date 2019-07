Jason Derulo feat. Farruko "Mamacita"

Bildrechte: Warner Records

Wenn es um heiße Nächte geht, eingepackt in heiße Rhythmen, steckt wahrscheinlich Jason Derulo dahinter. Definitiv ist es so bei ‚Mamacita‘. Der Titel ist die erste Veröffentlichung des Sängers in diesem Jahr. Für ‚Mamacita‘ hat er sich Latin-Unterstützung geholt. Farruko stammt aus Puerto Rico, hat gerade erst den Song ‚Calma‘ mit Pedro Capó in den Charts und zählt zu den erfolgreichsten Reggaeton-Künstlern.