Imagine Dragons "Birds"

Bildrechte: Universal Music

In dem gefühlvollen Song ‚Birds‘ singt Frontmann Dan Reynolds von Sehnsucht, Tod, Hoffnung und das nichts für immer hält – außer die Liebe. Gut möglich, dass Reynolds auch in diesem Song die aufreibenden Beziehungsphasen mit seiner Ehefrau Aja thematisiert, wie vorher auch in ‚Bad Liar‘.