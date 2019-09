Ed Sheeran - feat. Camila Cabello & Cardi B "South of the Border"

Bildrechte: Warner Music

Superstar Ed Sheeran hat sich für sein Album ‚No. 6 Collaboration Projekt‘ mit einer Menge weiteren Superstars zusammengetan: Justin Bieber für den Song ‚I Don’t Care‘, Khalid für ‚Beautiful People‘, Bruno Mars & Chris Stapleton für ‚Blow‘ oder auch Eminem & 50 Cent für ‚Remember The Name‘. Jetzt veröffentlicht der Brite die nächste hochkarätige Kollaboration. ‚South Of The Border‘ mit ‚Señorita‘-Star Camila Cabello und Rapperin Cardi B.