Beyoncé "Spirit"

Bildrechte: Sony Music

Allen ‚König der Löwen‘-Fans schlägt das Herz schon bis zum Hals. Am 17. Juli kommt die Realverfilmung des Disney-Klassikers in die Kinos – und die Trailer versprechen ein unvergleichliches Erlebnis. Nicht nur die Animation ist erstklassig, auch die Besetzung: James Earl Jones als König Mufasa, Seth Rogan als Pumbaa, Donald Glover (Childish Gambino) als Simba und Beyoncé als Nala. Die grammyprämierte Sängerin liefert, neben dem offiziellen Soundtrack, noch das Album ‚The Lion King: The Gift‘. „Ich wollte mehr tun, als eine Kollektion von Songs zusammenstellen, die von dem Film inspiriert sind“, erklärt Beyoncé. „Jeder Song wurde geschrieben, um die Geschichte des Films widerzuspiegeln und dem Hörer die Gelegenheit zu geben, seine eigenen Bilder entstehen zu lassen. Es ist eine neue Art des Storytellings.“ Die erste Single daraus ist ‚Spirit‘.