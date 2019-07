Avril Lavigne "I Fell In Love With the Devil"

Bildrechte: BMG Rights Management

Seit Februar gibt es das aktuelle Album ‚Head Above Water‘ der kanadischen Sängerin. Die erste Platte seit ihrer krankheitsbedingten Pause von drei Jahren – dementsprechend persönlich ist das Album geworden. „Jeder einzelne Song erzählt eine Geschichte, die andere hoffentlich dazu inspiriert, an sich selbst zu glauben, für das aufzustehen, was sie für richtig halten und was sie wirklich verdient haben“, so die Sängerin. Das Coverdesign zu ihrer neuen Single ‚I Fell In Love With The Devil’ wurde übrigens von einem Fan erstellt.