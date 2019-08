Ava Max "Torn"

Bildrechte: Universal Music

…und hier kommt die nächste Max-Single. Nach ‚Sweet But Psycho‘ und ‚So Am I‘, ist ‚Torn‘ die nächste flotte Popnummer. Ava Max beschäftigt sich mit Gefühlen, die einen zu zerreißen drohen. „Liebe und Hass sind zwei der stärksten Emotionen, die wir in Beziehungen empfinden“, erklärt Ava. „‚Torn’ erkundet das Ringen zwischen ihnen – ein Gefühl, das wir alle kennen.“