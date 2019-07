ALMA "Lonely Night"

Bildrechte: Universal Music

Alma ist zurück. Die finnische Sängerin besticht nicht nur mit ihrem außergewöhnlichen Stil, sondern auch mit ihrer Musik ist sie erfolgreich. Nach ihren Singles ‚Dye My Hair‘, ‚Chasing Highs‘, ‚Phases‘ und nicht zu vergessen den Megahit ‚Bonfire‘ (feat. Felix Jaehn) geht es mit ‚Lonely Night‘ in die nächste Runde. Der Titel ist kein Partylied, eher ein Uptempo-Herzschmerz-Song. „Ich hatte mich in ein Mädchen verliebt, die nur Spielchen mit mir spielte“, erklärt Alma zu ‚Lonely Night‘. „Ich wollte nie eine Eroberung für jemanden sein, der das gleiche Geschlecht mal ‚probieren‘ möchte.“ Der Track ist aus ihrem kommenden Album ‚Have You Seen Her?‘.