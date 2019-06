Alle Farben "Sticker on My Suitcase"

Bildrechte: Sony Music

Endlich ist es da, das dritte Album von Frans Zimmer alias Alle Farben. Einige Songs aus ‚Sticker On My Suitcase‘ kennt man bereits, wie ‚Little Hollywood‘, ‚Fading‘ oder auch ‚Walk Away‘ zusammen mit James Blunt. Der Albumname ist Programm: „Unterwegs zu sein, ist genauso mein Leben, wie irgendwo anzukommen“, so der Produzent. Immer auf Reisen, wieder ein Stempel mehr im Pass, wieder ein Sticker mehr auf dem Koffer.