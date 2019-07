Alessia Cara "Ready"

Bildrechte: Universal Music

Die junge Sängerin legte mit 2016/2017 mit den Singles ‚Scars To You Beautiful‘ und Stay einen Rekordstart hin. Das wurde letztes Jahr mit einem Grammy in der Kategorie ‚Best New Artist‘ belohnt. Mit ihrer Single ‚Ready‘ kündigt Alessia Cara ihre kommende EP ‚This Summer‘ an. Ihr letztes Album (‚The Pains of Growing‘) veröffentlichte die Kanadierin erst im November 2018.