"Rammstein Live Spezial" bei MDR JUMP

MDR JUMP berichtet am 12.6. vom Rammsteinkonzert in Dresden. Für uns vor Ort ist unser Reporter Philip Knoche und berichtet schon am Nachmittag vom Geschehen und der Stimmung beim ersten Konzert in Dresden. Danach gibt es bei MDR JUMP noch ein Highlight: Ab 23.00 Uhr gibt es unter dem Motto „Rammstein für alle“ als Zugabe zum Konzert im Rudolf-Harbig-Stadion den Auftritt der Rocker "Frühling in Paris" (2009) im Radio.