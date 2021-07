Erster Trailer zu Lady Gagas neuem Film "House of Gucci"

Dass Lady Gaga nicht nur eine begnadete Sängerin ist, sondern auch eine grandiose Schauspielerin, ist spätestens seit "A Star Is Born" klar. Für ihre Rolle in dem Film wurde sie für den Oscar nominiert.

Für ihren neuen Film schlüpft sie in die Rolle von Patrizia Reggiani, die 1998 für schuldig befunden wurde, den Mord an ihrem Ex-Mann Maurizio Gucci in Auftrag gegeben zu haben. Die echte Patrizia Reggiani saß dafür bis 2016 im Gefängnis, beteuert aber bis heute ihre Unschuld.