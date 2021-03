Ist die CD endgültig tot?

Egal ob Spex oder Rolling Stone, wer sich regelmäßig eine Musikzeitschrift am Kiosk gekauft hat, für den war die beiliegende CD mindestens so sehr ein Highlight, wie die Zeitschrift selbst. Auf den CDs gab es die spannendesten Songs des Monats zum Hören und meistens war die ein oder andere Entdeckung dabei, deren Album man sich dann zwei oder drei Wochen später gekauft hat - auf CD natürlich.

Die Spex gibt es mittlerweile nicht mehr und der Rolling Stone hat sich zu einem großen Schritt entschieden : Die CD wird es nur noch für Abonnenten geben, alle anderen kriegen eine von der Redaktion zusammengestellte Playlist. Selbst die Musikzeitschriften kehren der CD also den Rücken.

Verständlich, denn der CD-Absatz ist in den letzten Jahren massiv zurückgegangen. Wurden 2001 noch über 130 Millionen CDs in Deutschland verkauft, sind es zwanzig Jahre später noch gerade mal rund 40 Millionen. Tendenz weiter sinkend. Physische Tonträger, also CDs, Platten und Kassetten, machen nur noch rund 29 Prozent des Umsatzes der Musikindustrie aus.