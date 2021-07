Billie Eilish zweifelte jahrelang an ihrem Talent

Sie arbeitet erst seit sechs Jahren an ihrer Musik, hat aber schon fast 90 Millionen Tonträger verkauft und bekam sieben Grammys für ihr erstes Album. Die Tickets für ihre Welttournee 2022 waren innerhalb von Minuten verkauft. Auch einen James-Bond-Titelsong hat Billie Eilish schon geschrieben („No Time to Die“, ab Oktober 2021 im Kino).

Doch trotz des Mega-Erfolgs hatte die erst 19-jährige Billie Eilish lange das Gefühl, mit ihrer Musik nicht gut genug zu sein. Zumindest in ihren ersten Jahren. Sie sagte dem Musikvideo-Dienst Vevo in einem Interview:

Bei der Arbeit an ihrem zweiten Album „Happier Than Ever“ habe sie viel über sich selbst und ihre bisherigen Erlebnisse nachgedacht, so Eilish. Das habe sich „sehr natürlich und gut und befriedigend“ angefühlt. Das zweite Album der Sängerin wird am 30. Juli veröffentlicht. Mit „NDA“, einem Song über einen Stalker und die Schattenseiten des Ruhms, hat Billie Eilish bereits die fünfte Single aus dem Album vorab ausgekoppelt.