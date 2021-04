Billie Eilish kündigt neues Album an

Bisher war Billie Eilish für eher düstere Töne bekannt. Ob der Titel ihres neuen Albums eine Abkehr davon markiert, oder doch eher ironisch gemeint ist, wird sich am 30. Juli zeigen. Dann soll "Happier Than Ever" rauskommen.

Bis dahin sorgt Eilish schon mal fleißig für Vorfreude. Nicht nur, dass sie sich für das neue Album eine neue Haarfarbe zugelegt hat. Auf Youtube und Instagram hat sie schon mal einen 15-sekündigen Ausschnitt aus der ersten Single gepostet. "When I'm away from you, I'm happier than ever" singt sie da, also: "Wenn ich von dir weg bin, bin ich so glücklich wie noch nie". Sie ist also doch ganz die Alte.