Billie Eilish ist jetzt blond und hat mit ihrer Haarfarbe einen neuen Instagram-Rekord aufgestellt

Dazu schrieb sie einfach "Pinch Me" (deutsch: "Kneif mich!"). Sechs Wochen soll der Färbeprozess für die neue Frisur gedauert haben, sagte Eilishs Friseurin. Heißt auch: Eilish trug am Sonntag bei den Grammys wohl eine Perücke.

Den Fans von Billie Eilish ist es egal, ob die Haare am Sonntag echt waren oder nicht. Sie sind begeistert von der neuen Farbe. Innerhalb von sechs Minuten gab es für das Foto eine Million Likes. Schneller hat bisher kein Bild so viele Herzchen sammeln können, ein neuer Rekord.

Aber wer weiß, wie lange Eilish den Look tragen wird. In einem Video, dass sie ebenfalls von sich auf Insta gepostet hat, ist sie an einem Filmset zu sehen, wie sie ihre Haare ausschüttelt. Dazu trägt sie einen weißen Cardigan, der vage an die Fünfziger erinnert. Und auch der Sound, ein Jazz-Stück, katapultiert einen direkt zurück in die Ära von Marilyn Monroe.