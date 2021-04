Avicii bekommt eine Biografie und ein Museum

Die ganze Story hinter Aviciis kometenhaftem Aufstieg und den tragischen Geschichten hinter den Kulissen soll es ab November in einer offiziellen Biografie zu lesen geben. "Tim: Die offizielle Avicii Biografie" soll am 16. November auf Deutsch erscheinen. Der Verlag verspricht ein ehrliches und einfühlsames Portrait eines der wichtigsten Musiker unserer Zeit. Journalist Måns Mosesson hat für das Buch ausgiebige Interviews mit Familie, Freunden und Wegbegleitern des DJs geführt.

Die Familie plant außerdem, ein Museum in Stockholm zu eröffnen. "The Avicii Experience" soll eine Mischung aus Erinnerungsstücken, Videos und Fotos aus Aviciis Leben zeigen. Außerdem soll in der Ausstellung jede Menge bisher unveröffentlichter Musik zu hören sein. Wann die Ausstellung eröffnen soll, ist aber noch unklar.