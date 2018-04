Nicht alles ist verboten. Ich darf in Deutschland in den Wald gehen und wild wachsende Blumen, Gräser und so weiter für den persönlichen Bedarf nehmen. Man spricht dort auch vom sogenannten "Handstrauß" und Entsprechendes gilt für das Entnehmen von Leseholz, also Holz, das ich auflesen kann. Allerdings nicht im Übermaß, ich muss das waldschonend machen.