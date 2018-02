Weiberfastnacht Die MDR JUMP-Krawatte zum ausdrucken

Für Faschingsfans in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist die fünfte Jahreszeit das Highlight des Jahres. Erster Höhepunkt ist die Weiberfastnacht, bei der die Frauen das Regiment übernehmen. Weil an dem Tag Krawatten immer in Gefahr sind, haben wir einen originellen Ersatz zum ausdrucken.