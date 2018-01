B wie Baden B wie Baden

Am ersten Freitag des jungen Jahres um elf Uhr stürzen sich in Halle an der Saale wieder Dutzende in die kalten Fluten des Heidebades! Die Mutprobe heißt „Eiskaltes Neujahrsschwimmen“. Ganz wichtig dabei ist eine richtige Erwärmung, um dem Körper für die kalten Fluten eine gewisse Grundtemperatur mitzugeben. Im Wasser sollten dann alle Kälteschwimmer darauf achten, sich selbst nicht zu überfordern. Wer nach den kalorienreichen Weihnachtsfeiertagen noch nicht die Bikinifigur hat, kann einfach mit Kostüm ins Wasser gehen. Das ist beim Neujahrsschwimmen in Halle/Saale ausdrücklich erwünscht.