Es kommt also wie so oft drauf an, was genau man zum Frühstück ist. Ein selbstgemachtes Müsli ist laut unserem Experten gesünder als jede Pizza. Fertiges Müsli mit viel Zucker aus dem Supermarkt dagegen ist im Vergleich auch nicht gesünder als der belegte Hefeteig. Darauf weisen übrigens auch die Forscher in ihrer Studie hin: Sie hatten für den Vergleich zuckerlastige Frühstückscerealien wie Cornflakes oder Froot Loops mit Pizza verglichen. Ihre Studie ist also auch ein Hinweis darauf, wie viele ungesunde Inhaltsstoffe in manchen Müslis stecken.