Dieses Phänomen kennen etwa Sprengmeister, die mit solchen Stoffen hantieren: Fehlt am Wochenende der Kontakt mit den Nitraten, sind die Betroffen wieder sensibilisiert. Sie reagieren dann am Montag entsprechend mit niedrigem Blutdruck, Schwindel, Übelkeit und Kopfschmerzen auf die Stoffe.

Das ist wirklich eine anerkannte Berufserkrankung! Die gibt es aber nur selten und natürlich nur in Berufen, die mit diesen nitratischen Verbindungen zu tun haben. Also an alle Leute mit Bürojobs da draußen: Eure Montagskrankheit ist eine komplett andere Krankheit und die ist nicht anerkannt!

Wir müssen also weiter gegen den Montagsfrust ankämpfen. Dagegen helfen ein paar kleine Psychotricks. Etwa indem man an das letzte Mal denkt, an dem einem etwas richtig gut gelungen ist. Oder ein Kunde sich nett bedankt hat. Unglaublich aber wahr: Es soll Kollegen geben, die am Montag schon Spaß haben. Von ihrer Lust kann man sich anstecken lassen. Sport hilft gegen Stimmungstiefs: Wer die Chance hat und Sonntag nochmal läuft oder Rad fährt, geht meist freier im Kopf in den Job am Montag.