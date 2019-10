Fakt oder Fake?

Beim Onlinedating werden Männer, die mit einem Hund im Park spielen, tatsächlich häufiger geklickt. Denn grundsätzlich bevorzugen Frauen - statt einem Porträtbild im Fotografen-Studio - ein Bild, auf dem der Mann ganz zu sehen ist. Und zwar am liebsten bei einer Tätigkeit draußen, die ihm sichtlich Freude bereitet. Der beste Freund des Menschen sorgt auf Bildern für ein lebensbejahendes Strahlen in den Augen - und das ist es letztlich, was den Damen zusagt, nicht der Hund an sich.